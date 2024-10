Sport.quotidiano.net - Lazio, Marusic: "Orgoglioso delle 280 presenze, voglio dare il massimo. Roma è casa"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024)26 ottobre 2024 – Dopo il successo in Europa contro il Twente, nella partita fin qui più complicata della campagna di Europa League biancoceleste, è già il momento di tornare in campo. Marco Baroni e i suoi ragazzi non hanno un momento di pausa, per questo a Formello nella giornata di oggi si è scesi in campo a caccia di nuove soluzioni di formazione per la partita contro il Genoa. Una rotazione pressoché totale dei protagonisti infatti è attesa per la sfida dell'Olimpico. In difesa non ci saràgnoli, ma tornano titolari Gila e Patric, dopo il riposo vissuto a Enschede. Guendouzi era unanote dolenti, ma nella sessione di rifinitura era regolarmente in gruppo e dovrebbe tornare al fianco di Rovella in mediana. Davanti pronto Castellanos, mentre Isaksen sarà sulla sua corsia di riferimento, dopo aver segnato il gol che ha chiuso l'incontro nella serata di giovedì.