Lazio-Genoa Gilardino | Siamo inca ati non tristi E sull’esonero non ha dubbi

(Di domenica 27 ottobre 2024) Alberto Gilardia l’ennesimo ko delin casa della, al termine di una partita complicata e di una classifica impietosa Ilcade all’Olimpico contro lae non riesce a smuovere la classifica che ancora dice terzultimo posto. Finisce 3-0 per i biancocelesti, un risultato forse troppo largo ma che è sintomatico delle difficoltà che sta vivendo la squadra diper assenze e buchi difensivi.(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole in conferenza stampa dell’allenatore del: Era impossibile chiedere di più? “Abbiamo fatto un buon inizio, così a caldo.rimasti in partita fino al secondo gol della, con un ottimo inizio di secondo tempo, i ragazzi hanno dato tutto. Ho dovuto fare scelte obbligate, Thorsby ha fatto una aprtita di seconde palle, di battaglie. Giusto far fare a Ekhator i passi giusti.