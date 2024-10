Lanazione.it - L’Arezzo di una volta. Il Fotoclub La Chimera festeggia il compleanno con una grande mostra

(Di domenica 27 ottobre 2024) C’è una foto del 1° giugno 1925 con l’arrivo a Campo di Marte di Girardengo vincitore della tappa del giro d’Italia Sulmona-Arezzo. Uno scatto del 1936 delle rovine dell’anfiteatro. E poi nel 1938 le foto che immortalano la costruzione del sacrario dei caduti in via dell’Anfiteatro, il 29 luglio 1941 la visita di Mussolini a San Giovanni e alle miniere di Castelnuovo. Ma anche le macerie delle case bombardate del 1946 in piazza San Jacopo. I fasti del complesso turistico alberghiero di Poti a mille metri, di cui oggi si possono vedere solo le rovine abbandonate, immortalato in una bellissima foto del 1951. Poi i giardini del Porcinai quelli oggi interessati da un super restyling, come apparivano nel ’56. Si chiama "Per ricordare Piero" ladi foto storiche e del collettivo dei soci organizzata dalLache il Circolo Artistico ospiterà dal 1 al 17 novembre.