L’Acea Perugia aspetta San Benedetto Si può puntare in alto

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo due vittorie consecutive, nelle prime due giornate di campionato, contro Capitolina e Jesi,Rugbytorna tra le mura amiche oggi, alle 14,30, per affrontare un’altra formazione marchigiana, Unione Rugby San. Una sfida da prendere con le molle: "Avremo di fronte un avversario molto forte sul piano fisico e con degli elementi in grado di dire la loro sul piano tecnico – spiega il capitano Caruso – Ho delle buone sensazioni per la stagione. Abbiamo i mezzi e la convinzione per giocarci il posto promozione".