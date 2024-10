La furia di Giorgia: “Spiano Arianna per colpire me” (Di domenica 27 ottobre 2024) Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha rivelato che il presunto dossieraggio contro di lei sarebbe iniziato già alla fine del governo Draghi, quando si intuiva la possibilità di una sua salita al governo. La dichiarazione è contenuta nell’ultimo libro di Bruno Vespa, “Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse l’Europa (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa)”. Meloni ha sottolineato l’importanza di un’indagine approfondita da parte della magistratura, affermando che “nessuno Stato di diritto può tollerare una cosa del genere”. Secondo la leader di Fratelli d’Italia, dietro questi presunti dossieraggi potrebbe celarsi un sistema di ricatto ed estorsione, oppure, nella peggiore delle ipotesi, un reato di eversione. Thesocialpost.it - La furia di Giorgia: “Spiano Arianna per colpire me” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 27 ottobre 2024)Meloni, presidente del Consiglio, ha rivelato che il presunto dossieraggio contro di lei sarebbe iniziato già alla fine del governo Draghi, quando si intuiva la possibilità di una sua salita al governo. La dichiarazione è contenuta nell’ultimo libro di Bruno Vespa, “Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse l’Europa (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa)”. Meloni ha sottolineato l’importanza di un’indagine approfondita da parte della magistratura, affermando che “nessuno Stato di diritto può tollerare una cosa del genere”. Secondo la leader di Fratelli d’Italia, dietro questi presunti dossieraggi potrebbe celarsi un sistema di ricatto ed estorsione, oppure, nella peggiore delle ipotesi, un reato di eversione.

