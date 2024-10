Juventus, Zamorano: “Come faccio a non dire del furto del 1998? Non dimenticheremo mai Ceccarini e quello Scudetto che…” (Di domenica 27 ottobre 2024) Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano si disputerà il match tra Inter-Juventus e nell’occasione, l’ex attaccante interista, Ivan Zamorano è stato intervistato dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport“, dove oltre a parlare del big match odierno, ha lanciato una dura frecciata alla squadra bianconera per quanto successo nella famosa stagione L'articolo Juventus, Zamorano: “Come faccio a non dire del furto del 1998? Non dimenticheremo mai Ceccarini e quello Scudetto che” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Rabiot, il fratello attacca duramente l’Inter: “InterCorruptionVAR. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano si disputerà il match tra Inter-e nell’occasione, l’ex attaccante interista, Ivanè stato intervistato dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport“, dove oltre a parlare del big match odierno, ha lanciato una dura frecciata alla squadra bianconera per quanto successo nella famosa stagione L'articolo: “a nondeldel? Nonmaiche” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Rabiot, il fratello attacca duramente l’Inter: “InterCorruptionVAR.

