Jonas Vingegaard già al lavoro. L'allenatore: "Puntiamo a ridurre il gap da Pogacar" (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 - Tra le ragioni che fanno pendere l'eterno duello con Tadej Pogacar dalla parte di quest'ultimo a livello di tifo e di attenzione mediatica c'è una più capillare presenza nel calendario della stagione. Eppure, Jonas Vingegaard non se ne fa un cruccio e prosegue per la sua strada, continuando a far ruotare gran parte delle sue velleità intorno al Tour de France, con poche gare disputate prima e soprattutto dopo. Quest'anno poi ci si è messa la terribile caduta occorsa al Giro dei Paesi Baschi a ridurre ulteriormente il programma del danese, che è sì andato in vacanza prima ma che ora è già all'opera con l'obiettivo di ridurre il gap dal suo acerrimo rivale. I dettagli "Jonas è tornato ad allenarsi e sta facendo bene, cominciando a mettere fieno in cascina in vista del 2025": questo il commento del tecnico Tim Heemskerk ai microfoni di Velo.

