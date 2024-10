Inter-news.it - Inter-Juventus, il derby d’Italia tappa fondamentale della stagione

(Di domenica 27 ottobre 2024)è da sempre una delle partite più sentite, se non la più sentita. Stavolta non è decisiva per indirizzare la Serie A come quasi nove mesi fa, ma alle 18 in palio c’è ben più dei tre punti. MESSAGGIO DA DARE – Dauscirà la prima inseguitrice del Napoli. I partenopei del doppio ex Antonio Conte ieri, seppur soffrendo, hanno vinto per 1-0 contro il Lecce e si sono confermati in testa alla classifica, alla vigilia del turno infrasettimanale col Milan. Oggi, sempre al Meazza, ilmette in palio il secondo posto e la possibilità di rimanere in sciavetta. L’ci arriva con un punto in più e cinque vittorie consecutive: deve dimostrare che ilè stato solo un passaggio a vuoto e che anche nei big match può dire la sua.