Sport.quotidiano.net - Il Ravenna con Marchionni cerca la scintilla: "Questo gruppo deve prendere fiducia"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Ho accettato la proposta delperché mi piacciono queste sfide". Marco, nuovo tecnico del, si è presentato così, ieri mattina dopo la rifinitura al Benelli. Sì, perché oggi si gioca e, l’occasione per recuperare il terreno perduto, è rappresentata dal match casalingo contro il San Marino (al Benelli, fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Marinoni di Lodi, prezzi 34, 22, 16 e 10 euro; diretta web in chiaro sul canale youtube delFc). La truppa giallorossa tornerà in campo anche mercoledì alle 18 per il recupero contro il Piacenza.non avrà troppo tempo per lavorare su questioni strutturali. E infatti, la concentrazione è stata posta sulle motivazioni: "So che ci sono delle difficoltà, altrimenti non sarei qui. Ilè forte, ma i risultati negativi testimoniano che qualcosa non ha funzionato.