Il Ministro Bernini ha incontrato i candidati di Forza Italia

(Di domenica 27 ottobre 2024)scalda i motori in vista delle elezioni regionali. Venerdì ilper l’Università e la Ricerca Anna Mariaha fatto tappa al Bar Nazionale di Piazza del Popolo per inaugurare la campagna elettorale degli azzurri in vista del voto. All’incontro, cui ha preso parte anche il segretario regionale di, l’onorevole Rosaria Tassinari, sono intervenuti ialle elezioni regionali del partito Fabrizio Dore – capolista e segretario provinciale, Antonella Brini, Francesco Ferrini e Diletta Principale. L’evento, spiega il partito in una nota, "ha segnato l’intensificarsi della campagna elettorale diche vedrà nelle prossime settimane appuntamenti sempre più frequenti".