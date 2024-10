Inter-news.it - Highlights Serie A | Lazio-Genoa 3-0: in gol anche un ex Inter!

(Di domenica 27 ottobre 2024), partita delle 15.00 della nona giornata diA 2024-25, si è concluso con il risultato di 3-0. In gol pure un exper una squadra di Marco Baroni in grande spolvero. Questo il video con tutti i gol e glidella partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma. TRIONFO BIANCOCELESTE – La prima frazione di gioco travede i padroni di casa molto più propositive e in forma dei rossoblù, che hanno iniziato con non poche difficoltà questa nuova stagione. Tavares è uno dei biancocelesti più agguerriti e già al 10? spaventa la difesa avversaria con un sinistro che si alza di poco sopra la traversa. Al 21? arriva il gol della, ad opera di Noslin che ringrazia Tavares per il lavoro in costruzione. Nella ripresa, i padroni di casa gestiscono mettendo nei minuti conclusivi.