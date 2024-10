Inter-news.it - FOTO – Zhang scalda Inter-Juventus: «Forza ragazzi, oggi più che mai»

(Di domenica 27 ottobre 2024) L’ex presidente dell’Stevena pochi minuti dalla partita che si giocherà a San Siro alle 18.! – C’è poco da fare, impossibile togliere l’dalla testa di Steven. L’ex presidente nerazzurro, che mai sarà dimenticato per quanto fatto vincere alla Beneamata, ha appena lanciato sul proprio account Instagram una storia per supportare la Beneamata in vista del derby d’Italia contro la, in programma tra poco alle 18 allo Stadio San Siro di Milano., che lo scorso 22 maggio ha lasciato il timone dell’al fondo americano Oaktree, non smette di dare supporto da lontano a Lautaro Martinez e compagni. Di seguito il post dell’ex presidente cinese.