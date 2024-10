F1 GP Messico Sainz | Molto contento ho fatto un paio di grandi giri

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Sono, houndi. Spesso, qui inhai la sensazione di non poter mettere insieme il giro per quanto si scivola in pista, ma oggi i mieiin Q3 sono stati quasi identici e quasi perfetti. Sono riuscito a mettere insieme dueche erano sufficienti per la pole e sono, perché qui indi solito non succede“. Così Carlosdopo la conquista della pole position nelle qualifiche del Gran Premio del. “Da Austin abbiamoun passo avanti, anche in qualifica cerchiamo di fare qualcosa in più. La direzione presa sembra quella giusta. Cerchiamo ora di completare l’opera domani, ma quanto meno mi prendo la pole di oggi perché dimostra dei progressi“. Infine: “Portare entrambe le macchine al traguardo e fare punti è la nostra prima priorità.