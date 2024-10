Elezioni Regionali, trasporti e autostrade a tariffa ridotta per chi deve raggiungere i seggi (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Ministero dell’Interno ha chiarito, in una circolare, le agevolazioni previste per chi dovrà mettersi in viaggio per raggiungere il proprio seggio elettorale ed esercitare il diritto di voto alle prossime Elezioni Regionali in Emilia-Romagna del 17 e 18 novembre. Le agevolazioni riguardano i Cesenatoday.it - Elezioni Regionali, trasporti e autostrade a tariffa ridotta per chi deve raggiungere i seggi Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Ministero dell’Interno ha chiarito, in una circolare, le agevolazioni previste per chi dovrà mettersi in viaggio peril proprioo elettorale ed esercitare il diritto di voto alle prossimein Emilia-Romagna del 17 e 18 novembre. Le agevolazioni riguardano i

