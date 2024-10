Elezioni nelle ex sovietiche Lituania, Bulgaria e Uzbekistan: quanta influenza ha ancora Mosca? (Di domenica 27 ottobre 2024) I tre paesi stanno passando una domenica alle urne, con i problemi d'instabilità politica vissuti dalla Bulgaria, il possibile spostamento a sinistra del governo lituano e le novità storiche delle Elezioni uzbeke L'articolo Elezioni nelle ex sovietiche Lituania, Bulgaria e Uzbekistan: quanta influenza ha ancora Mosca? proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Elezioni nelle ex sovietiche Lituania, Bulgaria e Uzbekistan: quanta influenza ha ancora Mosca? Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 27 ottobre 2024) I tre paesi stanno passando una domenica alle urne, con i problemi d'instabilità politica vissuti dalla, il possibile spostamento a sinistra del governo lituano e le novità storiche delleuzbeke L'articoloexha? proviene da Il Difforme.

