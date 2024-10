Diretta F1 Gp Messico, la gara live alle 21 (Di domenica 27 ottobre 2024) Città del Messico, 27 ottobre 2024 – Carlos Sainz in pole, Charles Leclerc in quarta posizione ma pronto a recuperare subito posizioni. Dopo Austin, la Ferrari ha voglia di centrare un’altra vittoria nel Gran premio del Messico. La concorrenza, però, non manca. Attenzione a Max Verstappen, secondo al via, e Lando Norris che scatta dalla terza piazza. Il pilota della Red Bull deve difendersi dagli attacchi del britannico della McLaren, deciso a rosicchiare punti nella volata per il titolo mondiale. La Rossa, invece, punta a fare un ulteriore passo avanti nel campionato costruttori. Il Gp sul circuito di Città del Messico parte alle 21. Gp Messico, gara live alle 21 La griglia di partenza Prima fila: 1. Carlos Sainz (Esp) Ferrari, 2. Max Verstappen (Ned) Red Bull Seconda fila: 3. Lando Norris (Gbr) McLaren, 4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari Terza fila: 5. Sport.quotidiano.net - Diretta F1 Gp Messico, la gara live alle 21 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Città del, 27 ottobre 2024 – Carlos Sainz in pole, Charles Leclerc in quarta posizione ma pronto a recuperare subito posizioni. Dopo Austin, la Ferrari ha voglia di centrare un’altra vittoria nel Gran premio del. La concorrenza, però, non manca. Attenzione a Max Verstappen, secondo al via, e Lando Norris che scatta dalla terza piazza. Il pilota della Red Bull deve difendersi dagli attacchi del britannico della McLaren, deciso a rosicchiare punti nella volata per il titolo mondiale. La Rossa, invece, punta a fare un ulteriore passo avanti nel campionato costruttori. Il Gp sul circuito di Città delparte21. Gp21 La griglia di partenza Prima fila: 1. Carlos Sainz (Esp) Ferrari, 2. Max Verstappen (Ned) Red Bull Seconda fila: 3. Lando Norris (Gbr) McLaren, 4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari Terza fila: 5.

