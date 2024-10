Ilrestodelcarlino.it - Debutta Daje Va, riapre Ferramenta Trattoria del Passatore, nuovo look

(Di domenica 27 ottobre 2024) Autunno caldo per i locali a Santarcangelo, tra nuove aperture e cambi di gestione. Lunedì taglio del nastro per la nuova sede delladel. Il ristorante gestito da Adriana Pellegrini e dal figlio Yuri Nicolini (chef del locale) si è spostato di pochi metri. Ha lasciato la storica sede, quella dove tutto è cominciato nel 1998, per trasferirsi negli spazi che ospitavano il negozio Allsport. È stato fatto un grande lavoro per rendere ancora più caratteristico il ristorante. Alla festa di inaugurazione hanno partecipato centinaia di persone, tra cui il sindaco Filippo Sacchetti, vari assessori e anche l’ex sindaca Alice Parma, candidata Pd alle regionali. Un battesimo perfettamente riuscito. "Abbiamo iniziato la nostra nuova avventura nel migliore dei modi. Si apre uncapitolo per la storia del nostro locale", dicono i titolari.