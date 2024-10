Davide Violin disperso per maltempo in Liguria: ricerche continuano ma è ancora allerta meteo (Di domenica 27 ottobre 2024) Il 62enne ristoratore genovese è disperso da ieri pomeriggio dopo essere stato travolto con la sua auto da uno smottamento sulle alture di Arenzano durante il maltempo che ha colpito la Liguria. Davide Violin è stato travolto in località Terralba durante l’esondazione del rio Lissone. Fanpage.it - Davide Violin disperso per maltempo in Liguria: ricerche continuano ma è ancora allerta meteo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il 62enne ristoratore genovese èda ieri pomeriggio dopo essere stato travolto con la sua auto da uno smottamento sulle alture di Arenzano durante ilche ha colpito laè stato travolto in località Terralba durante l’esondazione del rio Lissone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allerta arancione, ancora esondazioni nel Ponente. Tre famiglie isolate per una frana a Mele - Continua l’ondata di maltempo sulla Liguria. Dopo il violentissimo nubifragio che ha colpito ieri il comprensorio del Beigua e la relativa riviera – con un uomo disperso sulle alture ... gestendo le ... (msn.com)

Maltempo, non è ancora stato ritrovato Davide Violin: è scomparso ad Arenzano - L’uomo si trovava in via Pecorara, in località Terralba. Secondo quanto ha raccontato la moglie, potrebbe essere rimasto travolto da uno smottamento ... (ilsecoloxix.it)

Maltempo Liguria, si cerca Davide Violin, ristoratore disperso ad Arenzano: marito dell'assessore all'ambiente, trovata la sua auto - Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche di Davide Violin, l'uomo di 62 anni scomparso da ieri pomeriggio sulle alture di Arenzano, nel genovese. Violin è un ... (ilmessaggero.it)

Ristoratore disperso ad Arenzano, ritrovate le auto trascinate dalla piena - Sono state trovate questa notte attorno alle tre le auto coinvolte nella piena del rio Lissolo, ad Arenzano, in cui è rimasto coinvolto anche Davide Violin, ristoratore di sessantadue anni molto noto ... (lavocedigenova.it)