Quotidiano.net - "Con le nostre grandi icone uno slancio verso il futuro"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Grandeur fa rima con Renault al Salone di Parigi, dove il gruppo francese domina la scena con uno stand ricco di novità che fanno da corona al nuovo gioiello elettrico: Renault 4 E-Tech. L’occasione è buona per capire più a fondo piani e strategie del brand con il ceo di Renault Italia Raffaele Fusilli. Come si colloca la nuova Renault 4 nei piani di mercato del brand? "Il nostro marchio è depositario di vetture che sono vere e proprie leggende,nella storia dell’auto. E così dopo la R5, abbiamo resucitato Renault 4. La prima era destinata ad un pubblico giovane e con una vocazione da brillante citycar, la seconda invece vuole intercettare i gusti delle famiglie giovani, delle coppie con figli piccoli che amano la vacanza in libertà e un modo anticonformista di vivere l’auto. Quando parliamo di vettura in jeans diciamo già tanto di Renault 4".