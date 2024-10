Ilgiorno.it - Carcere di Pescarenico. Spuntano orto e palestra

(Di domenica 27 ottobre 2024) Unche però sia un poco meno prigione e un poco più casa anche se circondariale. Nel cortile della struttura dia Lecco verranno realizzati un’area relax, une un piccolo parco giochi per i figli dei detenuti per quando vanno a trovare i papà reclusi. Verrà poi realizzata unadiffusa, cioè l’allestimento di uno spazio con attrezzature di allenamento in ciascun piano della struttura, nella fattispecie bici da spinning e attrezzi multifunzione. Sono progetti dal valore economico di 42mila euro, ideati rispettivamente da Enrica Quinto e Roberto Butta, che hanno messo a disposizione gratuitamente le loro competenze.