Capello: ”Napoli, niente fuochi d’artificio ma altri tre punti contro il Lecce. Azzurri con tanta umiltà” (Di domenica 27 ottobre 2024) Capello: serviranno i gol di Lukaku, perché i campionati si vincono anche con i bomber, ma le capacità e l’esperienza del belga non si discutono Fabio Capello, allenatore ed opinionista, ha parlato del Napoli a La Gazzetta dello Sport accodandosi a coloro che inseriscono i Napoli tra le favorite pere la vittoria dello Scudetto. Queste le sue parole: “Dal Maradona il Napoli ha mandato un messaggio che arriva dritto fino a San Siro: “Per lo Scudetto noi ci siamo. E voi?”. Alla capolista ieri è bastato un gol per imporsi sul Lecce, un altro 1-0 come una settimana fa a Empoli, niente fuochi d’artificio ma altri tre punti. Napoli con tantissima umiltà E tanta, tantissima umiltà. Sono convinto che questa sia una qualità preziosissima, perché è il tratto distintivo delle squadre che arrivano fino in fondo. Terzotemponapoli.com - Capello: ”Napoli, niente fuochi d’artificio ma altri tre punti contro il Lecce. Azzurri con tanta umiltà” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di domenica 27 ottobre 2024): serviranno i gol di Lukaku, perché i campionati si vincono anche con i bomber, ma le capacità e l’esperienza del belga non si discutono Fabio, allenatore ed opinionista, ha parlato dela La Gazzetta dello Sport accodandosi a coloro che inseriscono itra le favorite pere la vittoria dello Scudetto. Queste le sue parole: “Dal Maradona ilha mandato un messaggio che arriva dritto fino a San Siro: “Per lo Scudetto noi ci siamo. E voi?”. Alla capolista ieri è bastato un gol per imporsi sul, un altro 1-0 come una settimana fa a Empoli,matrecon tantissima, tantissima. Sono convinto che questa sia una qualità preziosissima, perché è il tratto distintivo delle squadre che arrivano fino in fondo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Capello: "Napoli da scudetto. Oggi San Siro ci dirà chi potrà fermarlo" - Dal Maradona il Napoli ha mandato un messaggio che arriva dritto fino a San Siro: “Per lo scudetto noi ci siamo. E voi?”. Alla capolista ieri è bastato un gol per imporsi sul Lecce, un altro 1-0 come ... (gazzetta.it)

Capello: “Napoli di grande qualità, c’è per lo scudetto. Ecco cosa servirà” - Per Capello, il Napoli è pronto a competere al 100% per lo scudetto ... Alla capolista ieri è bastato un gol per imporsi sul Lecce, un altro 1-0 come una settimana fa a Empoli, niente fuochi ... (mondonapoli.it)

Capello: “Scudetto, ecco perché ritengo l’Inter la favorita. Ha ragione Motta quando dice…” - Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizza la vittoria del Napoli e ha parlato di Inter-Juve ... (fcinter1908.it)

Capello: “Napoli, risparmio di energie mentali e fisiche e morale alle stelle. Ora può allungare in classifica” - L’ex allenatore analizza le sfide del campionato, sottolineando preoccupazione per la Juventus e ottimismo per il Napoli di Conte. Nel corso di un’intervista con la Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ... (napolipiu.com)