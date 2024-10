Bisonte Firenze da tre punti a Palazzo Wanny contro il Pinerolo (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Bisonte Firenze – Pinerolo 3-0 (25-23, 25-17, 25-22) IL Bisonte Firenze: Acciarri 6, Malual 24, Butigan 4, Leonardi (L1), Battistoni ne, Giacomello ne, Nervini 13, Mancini ne, Ribechi (L2) ne, Cagnin, Agrifoglio ne, Davyskiba 11, Bechis. All. Bendandi.WASH4GREEN Pinerolo: Sorokaite 3, Cosi, Cambi 4, Di Mario, Sylves 4, Bussoli (L2) ne, Moro (L1), Bracchi 13, Olinga Andela, Smarzek 15, Akrari 8, Perinelli 4, Moreno Reyes, Avenia. All. Marchiaro.ARBITRI: Piana – VerrascinaNOTE: durata set: 28’, 26’, 26’; muri punto: Il Bisonte 9, Pinerolo 7; ace: Il Bisonte 5, Pinerolo 4; spettatori 860. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il3-0 (25-23, 25-17, 25-22) IL: Acciarri 6, Malual 24, Butigan 4, Leonardi (L1), Battistoni ne, Giacomello ne, Nervini 13, Mancini ne, Ribechi (L2) ne, Cagnin, Agrifoglio ne, Davyskiba 11, Bechis. All. Bendandi.WASH4GREEN: Sorokaite 3, Cosi, Cambi 4, Di Mario, Sylves 4, Bussoli (L2) ne, Moro (L1), Bracchi 13, Olinga Andela, Smarzek 15, Akrari 8, Perinelli 4, Moreno Reyes, Avenia. All. Marchiaro.ARBITRI: Piana – VerrascinaNOTE: durata set: 28’, 26’, 26’; muri punto: Il9,7; ace: Il5,4; spettatori 860.

