Bianca Guaccero in sottoveste, continua a ballare con Giovanni Pernice nonostante la spallina rotta (Di domenica 27 ottobre 2024) Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno conquistato il podio di Ballando con le stelle, sabato 26 ottobre. Piccolo incidente in scena per la concorrente. Fanpage.it - Bianca Guaccero in sottoveste, continua a ballare con Giovanni Pernice nonostante la spallina rotta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024)hanno conquistato il podio di Ballando con le stelle, sabato 26 ottobre. Piccolo incidente in scena per la concorrente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bianca Guaccero in sottoveste, continua a ballare con Giovanni Pernice nonostante la spallina rotta - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno conquistato il podio di Ballando con le stelle, sabato 26 ottobre. Piccolo incidente in scena per la concorrente. (fanpage.it)

Bianca Guaccero ammette la vicinanza con Giovanni Pernice: “Vedremo. Tutti meritiamo di essere felici” - Nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 26 ottobre l'affinità tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non è passata inosservata alla giuria ... (fanpage.it)

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Ballando con le Stelle 2024/ “Coppia” vincente, distratti dal gossip? - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice "coppia" tra le favorite di Ballando con le Stelle 2024: alchimia al top, esibizioni di lei ... (ilsussidiario.net)

Ballando con le stelle, Bianca Guaccero e Pernice: “Flirt già in atto” - Bianca Guaccero continua a negare un possibile flirt col suo maestro di ballo Giovanni Pernice. Per Dagospia la realtà è ben diversa. (tvdaily.it)