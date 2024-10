Anteprima24.it - Benevento-Casertana, giallorossi nel segno della continuità: le probabili formazioni

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Modifiche nell’undici iniziale? Ci sono tanti calciatori che stanno bene come Acampora, Borello, Ferrara, Lanini. E’ inutile nominarli tutti. Mi dispiace lasciare fuori gente che sta bene e che si allena sempre al massimo”. Sono queste le parole pronunciate ieri nella conferenza stampa da mister Auteri, un indizio importante sulle possibili scelte che effettuerà oggi per la squadra da mandare in campo contro la(ore 15:30) nel derby del “Ciro Vigorito” davanti le telecamere di Rai 2. L’abbondanza non fa mai male e l’allenatore deiha ribadito anche che “non c’è differenza tra chi viene scelto e chi no. A me spetta fare delle valutazioni anche badando ai dettagli”.