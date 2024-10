Thesocialpost.it - Auto elettriche, fino a 66mila euro per cambiare la batteria

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nel dibattito sull’elettrica, emerge un punto critico che molti scoprono solo quando si trovano a dover sostituire la. In particolare, negli Stati Uniti, CarScoops ha portato alla luce i problemi legati alla sostituzione delladella BMW i3, lanciata nel 2013 come primo veicolo elettrico della Casa tedesca. Sebbene sia uscita di produzione tre anni fa, la i3 resta popolare nel mercato dell’usato. Tuttavia, come per moltepremium, i proprietari scoprono che i costi di manutenzione, soprattutto per le batterie, possono rivelarsi decisamente elevati.Leggi anche: Ora solare, i costi superano i benefici: la denuncia del Codacons. Ecco perché Il problema riguarda laad alta tensione della BMW i3, composta da otto moduli: se anche solo uno si danneggia, la riparazione può risultare estremamente costosa.