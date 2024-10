.com - Atalanta-Verona 6-1, nerazzurri inarrestabili

Leggi tutta la notizia su .com

(Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dominio assoluto dell’contro ilnella gara valida per la nona giornata di Serie A. La squadra di Gasperini si è imposta 6-1 contro i gialloblu.in vantaggio già al 6? con de Roon, poi il raddoppio al 9? con Retegui, tris al 14? con De Ketelaere e poi la doppietta di Lookman al 29? e al 34? per la cinquina bergamasca nei primi 45 minuti. Al 42? il gol della bandiera gialloblu con Sarr. Nella ripresa l’chiude il set con la rete al 58? ancora di Retegui, per la doppietta e il 6-1 finale. Con questa vittoria l’sale al terzo posto a 16 punti agganciando la Juventus, mentre ilresta fermo a 9. E’ un’travolgente quella che ha affrontato ilsenza dare alcuna possibilità di risposta con un 5-0 dopo appena 35 minuti.