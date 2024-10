Lanazione.it - Aladin ha fatto la grande magia: "E’ stata una prima meravigliosa"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tutto esaurito per le tre serate di. Questo è il primo dato della nuova stagione dei Teatri di Siena, che si è aperta venerdì sera con il musical. "Unaserata– afferma il direttore artistico, Vincenzo Bocciarelli – che mi ha ricordato molto l’energia sentita in estate per il concerto di Russell Crowe. Sembrava che di colpo ci si volesse tutti bene. Avverto in generale un’energia positiva, tanto affetto, tanta vicinanza. Tanto che non sono riuscito a trattenere l’emozione sul palco, perché esattamente un anno fa ho ricevuto dal sindaco latelefonata da cui è partito questo percorso". Il musicalcon Max Laudadio ha così aperto il cartellone 24-25.