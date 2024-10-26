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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2024 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2024 ore 12:30 (Di sabato 26 ottobre 2024) Viabilità DEL 26 OTTOBRE 2024 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE SONO IN CORSO LAVORI DI ISPEZIONE A CURA DI ANAS IN CARREGGIATA ESTERNA NEI PRESSI DELL’USCITA PER VIA ARDEATINA, AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA PONTINA; CI SPOSTIAMO IN CARREGGIATA INTERNA, DOVE ABBIAMO CDOE PER TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA; SULLA STESSA APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IND IREZIONE DI ALBANO; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO EXTRAURBANO DELLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA, E PROSEGUENDO VERSO SUD ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI SAN CESAREO NELLE DUE DIREZIONI; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral
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