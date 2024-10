Verlato al San Domenico: "Ecco la mia resistenza" (Di sabato 26 ottobre 2024) Più di cinquanta opere scelte per rappresentare al meglio il percorso espressivo dell’artista: per la maggior parte dipinti, ma anche disegni e sculture. Un’estetica nuova ispirata in parte all’arte rinascimentale e seicentesca, in parte alle sollecitazioni contemporanee tratte da cinema, cartoon, videogame e realtà virtuale. È tutta dedicata a Nicola Verlato la mostra allestita da oggi (inaugurazione alle 15.30) al 19 gennaio nelle sale espositive del museo San Domenico. Curata dal direttore di Imola Musei, Diego Galizzi, e organizzata dal Comune grazie al supporto della Galleria Giovanni Bonelli di Milano, ‘Myth Generation’ – questo il titolo della mostra – è la più importante rassegna antologica mid-career dell’artista dopo i recenti eventi espositivi che lo hanno visto protagonista alle Terme di Diocleziano e al Maschio Angioino di Napoli. Ilrestodelcarlino.it - Verlato al San Domenico: "Ecco la mia resistenza" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Più di cinquanta opere scelte per rappresentare al meglio il percorso espressivo dell’artista: per la maggior parte dipinti, ma anche disegni e sculture. Un’estetica nuova ispirata in parte all’arte rinascimentale e seicentesca, in parte alle sollecitazioni contemporanee tratte da cinema, cartoon, videogame e realtà virtuale. È tutta dedicata a Nicolala mostra allestita da oggi (inaugurazione alle 15.30) al 19 gennaio nelle sale espositive del museo San. Curata dal direttore di Imola Musei, Diego Galizzi, e organizzata dal Comune grazie al supporto della Galleria Giovanni Bonelli di Milano, ‘Myth Generation’ – questo il titolo della mostra – è la più importante rassegna antologica mid-career dell’artista dopo i recenti eventi espositivi che lo hanno visto protagonista alle Terme di Diocleziano e al Maschio Angioino di Napoli.

