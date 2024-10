Un anno di "C'è ancora domani": il 26 ottobre 2023 il film di Paola Cortellesi usciva al cinema (Di sabato 26 ottobre 2024) 26 ottobre 2023 - 26 ottobre 2024. Esattamente un anno fa - dopo essere stato presentato in anteprima alla 18esima Festa del cinema di Roma, "C'è ancora domani", film esordio alla regia di Paola Cortellesi, usciva nelle sale. E' la stessa attrice e regista romana a condividere l'importante Romatoday.it - Un anno di "C'è ancora domani": il 26 ottobre 2023 il film di Paola Cortellesi usciva al cinema Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 26- 262024. Esattamente unfa - dopo essere stato presentato in anteprima alla 18esima Festa deldi Roma, "C'è",esordio alla regia dinelle sale. E' la stessa attrice e regista romana a condividere l'importante

Bologna-Milan 26 ottobre. Ufficiale : gara rinviata a seguito dell’alluvione. Theo Hernandez e Reijnders salteranno la partita col Napoli - Tra Bologna e Milan è un’appendice di Champions League, con gli emiliani reduci dalla sfida persa 2-0 sul campo dell’Aston Villa e i rossoneri da quella casalinga contro il Brugge vinta 3-1 e nella quale Camarda aveva trovato un gol storico come ... (Infobetting.com)

L'addio all'ora legale avverrà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre - precisamente alle ore 3 quando le lancette dell’orologio dovranno essere spostate un’ora indietro - Si dormirà un’ora di più, ma si avrà un’ora di luce in meno: nella notte tra sabato e domenica 27 torna l’ora solare, in Italia come in tutta l’Unione Europea, le lancette degli orologi andranno spostate indietro di un’ora. Ciò significa che, per ... (Iodonna.it)

Guida TV Sky Cinema e NOW : Hanno ucciso l'Uomo Ragno - Ep. 5 e 6 - Venerdi 25 Ottobre 2024 - Venerdi 25 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15, andranno in onda gli episodi 5 e 6 di Hanno ... (Digital-news.it)

Ottobre 2024 - torna l'ora solare : ecco quando vanno spostate le lancette - Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre tornerà l'ora solare. Alle 3 le lancette andranno spostate indietro di un'ora e si potrà quindi godere di un'ora di riposo in più. L'ora solare rimarrà in vigore fino a domenica 30 marzo, quando farà ... (Livornotoday.it)