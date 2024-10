Iltempo.it - Tutti i premi della Festa del Cinema di Roma: Germano miglior attore, chi trionfa tra i film

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) La giuria presieduta dal regista, sceneggiatore e produttore Pablo Trapero, affiancato dalla montatrice Francesca Calvelli, l'attrice francese Laetitia Casta, la produttrice Gail Egan e lo scrittore e sceneggiatore Dennis Lehane ha assegnato i seguenti riconoscimenti aidel Concorso Progressive19esima edizione del Festival di. Icomee come opera prima sono stati consegnati a “Bound in heaven” di Huo Xin che affronta temi delicati come la violenza domestica e la malattia terminale. GranGiuria per “La Nuit SE Traine” di Michiel Blanchart, unnoir capace di sfruttare al massimo le suggestioni del genere. “Questo momento si inciderà per sempre dentro di me. – ha dichiarato il regista – Spero che questoche parla di violenza possa aiutarci a costruire un mondoe”.