Impresaitaliana.net - Targhe polacche per risparmiare sull’assicurazione, denunciato il titolare di un’agenzia pratiche auto

(Di sabato 26 ottobre 2024) La Guardia di Finanza ha sequestrato 21un uomo per truffa e ricettazione Napoli. Evadere il pagamento delle tassemobilistiche ed ottenere un risparmio, illecito, sulla tariffa assicurativa obbligatoria. Queste le intenzioni che hanno spinto ildia farsi spedire dalla Polonia ben 21mobilistiche di nazionalità polacca, 14 carte di circolazione e 6 contratti di compravendita. Se da un lato è vero che il premio assicurativo a Napoli è tra i più alti d’Italia dall’altro bisogna dire che trovare escamotage come quelli descritti al fine di ottenere risparmi indebiti ed eludere sanzioni per le violazioni al codice della strada a carico del conducente è una pratica da contrastare fermamente.