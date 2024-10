Iltempo.it - Smentiti gufi e rosiconi. Cosa pensano gli italiani di Meloni e del governo

(Di sabato 26 ottobre 2024) C'è la Manovra finanziaria, e il caso della mail anti-del magistrato Patarnello rivelata da Il Tempo che ha riaperto il dibattito sul cortocircuito politica-giustizia. E le infinite polemiche sullevate da sinistra e le elezioni regionali alle porte (imminenti quelle in Liguria). Un periodo dicco di elementi in grado su spostare pezzi di consenso. Ebbene, a fare la fotografia dell'opinione pubblica e dell'elettorato è il sondaggio Ipsos presentato da Nando Pagnoncelli oggi, sabato 26 ottobre, il Corriere della sera. Ebbene, rispetto a un mese fa si registra un miglioramento nel giudizio per Giorgiae per il. "La valutazione dell'esecutivo evidenzia un indice di gradimento (la percentuale dei voti positivi su chi si esprime, esclusi quindi i «non sa»), di 45, in crescita di un punto rispetto alla rilevazione di un mese fa.