Serie A, Roma-Inter 0-1: Lautaro Martinez stende i giallorossi (Di sabato 26 ottobre 2024) I nerazzurri espugnano anche l'Olimpico, cade invece davanti ai propri tifosi la squadra di Juric nel posticipo dell'8^ giornata di Serie A In questo momento, l'Inter è troppo forte per la Roma. La squadra di Juric ci ha infatti provato in tutte le maniera, ma alla fine i nerazzurri – con anche un po' di fortuna – si sono imposti nel posticipo della domenica sera valido per l'8^ giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi ha avuto la meglio grazie al gol nel secondo tempo del solito Lautaro Martinez. Rimane complicato d'altra parte il momento vissuto dai padroni di casa, che non riescono a soddisfare i propri tifosi e la società né da un punto di vista dei risultati né delle prestazioni.

