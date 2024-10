Schianto in auto, ferita 47enne (Di sabato 26 ottobre 2024) Incidente stradale nel primo pomeriggio in Valdichiana. Il 118 dell'Asl Tse è stato attivato alle ore 13.40 circa per un sinistro che si è verificato in via Enea Gaci, nel comune di Castiglion Fiorentino. Una sola auto è rimasta coinvolta. Per motivi ancora da chiarire, la vettura è andata fuori Arezzonotizie.it - Schianto in auto, ferita 47enne Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Incidente stradale nel primo pomeriggio in Valdichiana. Il 118 dell'Asl Tse è stato attivato alle ore 13.40 circa per un sinistro che si è verificato in via Enea Gaci, nel comune di Castiglion Fiorentino. Una solaè rimasta coinvolta. Per motivi ancora da chiarire, la vettura è andata fuori

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Schianto tra autoarticolato e vettura : un conducente resta incastrato. Via Emilia chiusa - Montanaso Lombardo (Lodi), 26 ottobre 2024 - Scontro tra camion (autoarticolato) e auto, un conducente resta incastrato nelle lamiere e viene liberato dai vigili del fuoco. Via Emilia chiusa temporaneamente. Spaventoso incidente, nella notte tra ... (Ilgiorno.it)

Incidente a Maroggia - schianto frontale tra due auto : comasco di 21 anni in fin di vita - Un giovane di 21 anni residente in provincia di Como è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel territorio di Maroggia, nel Canton Ticino in Svizzera. Lo schianto è avvenuto venerdì mattina intorno alle 6.30 lungo via Baldassare ... (Ilgiorno.it)

Schianto mostruoso - nell’auto c’erano 5 ragazzi : è dramma - un 17 morto - Un tragico incidente stradale ha scosso Carugo, in provincia di Como, lungo la provinciale 40 in direzione Anzano del Parco, nei pressi di Cascina Sant’Isidoro. Poco prima della mezzanotte, tra giovedì e venerdì, un’auto con a bordo cinque ragazzi ... (Thesocialpost.it)

Schianto tra auto e scooter a Milano : grave ragazzo di 16 anni - Grave incidente stradale venerdì mattina a Milano. Poco dopo le 7, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e uno scooter si sono schiantati tra loro all'incrocio tra via Golgi e via Bassini, in zona Città Studi. Ad avere la peggio è ... (Milanotoday.it)