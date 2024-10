Ilfattoquotidiano.it - Schiacciato nella notte da un cancello scorrevole: vigilante di 26 anni muore nel Cagliaritano

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un addetto alla vigilanza di 26, in servizio notturno, è morto stain un incidente sul lavoro: intorno all’1:30, per cause ancora da accertare, è statodalche dà accesso alla struttura, riportando ferite mortali. L’episodio è avvenuto presso la ditta Tecnosolution, situata lungo la statale 131 nel. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, chiamati da un collega che ha assistito alla scena. Purtroppo, i tentativi di salvare il 26enne sono stati inutili. L’incidente ha fatto intervenire lo Spresal della ASL di Cagliari, che ha avviato le verifiche tecniche per ricostruire la dinamica e le possibili responsabilità. Anche i carabinieri della stazione di Sestu sono intervenuti per supportare le indagini.