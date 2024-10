Lettera43.it - Prelevavano file dalle banche dati e rivendevano informazioni segrete: quattro arresti

(Di sabato 26 ottobre 2024)persone sono finite aglidomiciliari e due raggiunte da misure interdittive (ovvero sono state sospese dal servizio) con l’accusa di aver prelevatosensibili e, anche di esponenti politici, contenute nellestrategiche nazionali come lo Sdi, Serpico dell’Agenzia delle entrate e dell’Inps e il sistema valutario legato alle cosiddette Sos di Bankitalia. Per poi rivenderle su commissione di clienti, tra cui alcuni media. I sei dovranno rispondere di associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistema informatico. Tra gli arrestati anche un ex poliziotto. Sequestri e perquisizioni in tutta Italia Nell’ambito dell’operazione, alcune società sono state poste sotto sequestro e sono state effettuate perquisizioni in tutta Italia.