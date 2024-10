Ilfoglio.it - Per partire sempre il Jamaica, per orizzonte il mondo. Carlo Orsi in mostra

(Di sabato 26 ottobre 2024), professione fotografo, che vuol dire tutto, ma soprattutto molto altro. Perché fare il fotografo per– per gli amici Il– significava non solo fare foto, ma incontrare le persone. Una scusa buona, anzi ottima per lavorare, vivere e conoscere. Nato a Milano nel 1941, casa di ringhiera in via Solferino prima che il centro di Milano diventasse cosa altra, diversa e irriconoscibile per chi come lui aveva come punto fisso il Bare come prospettiva l’avventura. Mancato a ottanta anni esatti nel 2021 viene oggi ricordato ed è il caso di dire celebrato, nella magnifica“Miracoli a Milano.fotografo” visitabile da oggi 31 ottobre e che occupa gli spazi sontuosi di Palazzo Morando, poco lontano da Palazzo Reale dove è in corso l’esposizione di dedicata a Ugo Mulas di cuifu amico e assistente (nell’articolo in prima colonna).