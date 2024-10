Donnapop.it - Paolo Belli, la malattia della moglie e la fake news sul figlio disabile: ecco tutta la verità

(Di sabato 26 ottobre 2024), oltre che essere un musicista straordinario, è innanzitutto un uomo innamoratissimo di suae di suo. Ma cosa sappiamo di loro? In giro, sul web, si ricorrono tante notizie sulladonna e sulla presunta disabilità del, ma cosa c’è di vero? Cheha ladi? «La mia famiglia ha bisogno di me». Così ha esordito, il noto cantautore e conduttore, annunciando la decisione di interrompere il suo tour teatrale per stare vicino allaDeanna, recentemente colpita da un grave problema di salute. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, durate la primavera scorsa, proprio al termine di uno dei suoi spettacoli a Roma.