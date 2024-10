Operaio con un braccio dal nastro trasportatore: gravissimo 34enne (Di sabato 26 ottobre 2024) Un incidente sul lavoro grave si è verificato nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre a Uboldo, vicino a Saronno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Stando alle prime informazioni, il ferito è un uomo di 34 anni che si trova in condizioni critiche. L'incidente è Monzatoday.it - Operaio con un braccio dal nastro trasportatore: gravissimo 34enne Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un incidente sul lavoro grave si è verificato nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre a Uboldo, vicino a Saronno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Stando alle prime informazioni, il ferito è un uomo di 34 anni che si trova in condizioni critiche. L'incidente è

