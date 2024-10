no title (Di sabato 26 ottobre 2024) A distanza di due giorni, il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha rivendicato il sanguinoso attacco terroristico del 23 ottobre scorso alla sede centrale della Turkish Aerospace Industries, a 50 chilometri a nord-ovest di Ankara, dove sono morte cinque persone e altre ventidue sono rimaste ferite. Confermati i sospetti turchi Sin da subito i sospetti del governo turco si erano orientati sull’organizzazione politica e paramilitare curda, con la quale è in lotta da oltre 40 anni. “Ogni volta diamo loro la punizione che meritano. Ma non capiscono – ha tuonato il ministro della Difesa Yaar Guler il giorno dell’attentato –. Li perseguiteremo finché non sarà eliminato l’ultimo terrorista”. Quanto avvenuto vicino alla capitale turca, potrebbe essere legato ai difficili tentativi per la sigla di un accordo di pace tra Ankara e il Pkk. Strumentipolitici.it - no title Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di sabato 26 ottobre 2024) A distanza di due giorni, il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha rivendicato il sanguinoso attacco terroristico del 23 ottobre scorso alla sede centrale della Turkish Aerospace Industries, a 50 chilometri a nord-ovest di Ankara, dove sono morte cinque persone e altre ventidue sono rimaste ferite. Confermati i sospetti turchi Sin da subito i sospetti del governo turco si erano orientati sull’organizzazione politica e paramilitare curda, con la quale è in lotta da oltre 40 anni. “Ogni volta diamo loro la punizione che meritano. Ma non capiscono – ha tuonato il ministro della Difesa Yaar Guler il giorno dell’attentato –. Li perseguiteremo finché non sarà eliminato l’ultimo terrorista”. Quanto avvenuto vicino alla capitale turca, potrebbe essere legato ai difficili tentativi per la sigla di un accordo di pace tra Ankara e il Pkk.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

F1 | Norris: “At Silverstone I understood that I could fight for the title” - Austin - Lando Norris è a soli cinquantadue punti di distanza dal leader del mondiale Max Verstappen. La lotta tra i due è più che mai aperta, considerando anche il nuovo scandalo sul T-Tray, in cui l ... (f1grandprix.motorionline.com)

EA Sports FC 25 ha ricevuto il grosso Title Update 3, che cambia molte cose all'interno del gioco - EA Sports FC 25 si è aggiornato con il grosso Title Update 3, una patch che cambia molte cose all'interno del gioco, in tutti i vari settori e modalità della simulazione calcistica. (multiplayer.it)

Godspeed You! Black Emperor tour 2025. Tre date italiane - I Godspeed You! Black Emperor tornano in concerto delle nostre parti per tre appuntamenti dal vivo, presentano “NO TITLE...” ... (sentireascoltare.com)

EA FC 25: Title Update 3 – Miglioramenti al Movimento dell’IA e Nerf alla Difesa - Il Title Update 3 di EA FC 25 apporta miglioramenti significativi al gameplay: IA più intelligente, nerf alla difesa e correzione di bug. Scopri tutti i dettagli dell'aggiornamento. (houseofgames.it)