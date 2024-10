Master record per ’Immuno oncologia’ (Di sabato 26 ottobre 2024) Importante traguardo per il Centro di Immuno-Oncologia dell’AouS, diretto dal professor Michele Maio che, grazie alla Fondazione NIBIT, ha organizzato la quarantesima edizione del Master in Immuno-Oncologia, in chiusura oggi. Dal 2014, anno in cui si è svolto il primo Master ed agli albori dell’Immunoterapia del cancro, oltre 600 oncologi medici provenienti dai principali centri oncologici italiani hanno partecipato al corso. Un percorso formativo unico, che si distingue per il suo approccio innovativo, multidisciplinare e pratico. "Il Master di primo livello – spiega il professor Maio – si pone l’obiettivo di fornire evidenze pratiche e teoriche per migliorare le conoscenze e la gestione clinica del paziente oncologico, con focus sull’Immunoterapia, dalle sue applicazioni cliniche standard fino ai trattamenti combinati già disponibili o in fase di sviluppo. Lanazione.it - Master record per ’Immuno oncologia’ Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Importante traguardo per il Centro di Immuno-Oncologia dell’AouS, diretto dal professor Michele Maio che, grazie alla Fondazione NIBIT, ha organizzato la quarantesima edizione delin Immuno-Oncologia, in chiusura oggi. Dal 2014, anno in cui si è svolto il primoed agli albori dellterapia del cancro, oltre 600 oncologi medici provenienti dai principali centri oncologici italiani hanno partecipato al corso. Un percorso formativo unico, che si distingue per il suo approccio innovativo, multidisciplinare e pratico. "Ildi primo livello – spiega il professor Maio – si pone l’obiettivo di fornire evidenze pratiche e teoriche per migliorare le conoscenze e la gestione clinica del paziente oncologico, con focus sullterapia, dalle sue applicazioni cliniche standard fino ai trattamenti combinati già disponibili o in fase di sviluppo.

