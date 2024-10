M5s, Conte sulla rottura con Grillo: “Contratto in scadenza, non posso buttare soldi dei nostri militanti” (Di sabato 26 ottobre 2024) Giuseppe Conte non ha nessuna intenzione di "buttare" i soldi della base del M5s, rinnovando il contratto da 300mila euro di Beppe Grillo. I leader derubrica la rottura col comico a "fatto marginale" e rimanda la questione alla Costituente di novembre, dove saranno i militanti a decidere delle sorti del fondatore. Fanpage.it - M5s, Conte sulla rottura con Grillo: “Contratto in scadenza, non posso buttare soldi dei nostri militanti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Giuseppenon ha nessuna intenzione di "" idella base del M5s, rinnovando il contratto da 300mila euro di Beppe. I leader derubrica lacol comico a "fatto marginale" e rimanda la questione alla Costituente di novembre, dove saranno i militanti a decidere delle sorti del fondatore.

