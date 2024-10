Ilnapolista.it - Lukaku meglio nel finale, fallisce per il momento l’esperimento Neres-Ngonge

(Di sabato 26 ottobre 2024)nelper ilUn’altra vittoria come Empoli per consolidare il primo posto e la possibilità di allungare. Ci pensa il capitano che ha preso per mano la squadra dopo un rigore evidente negato dall’arbitro.per il. Nel primo tempo il ritmo è basso, il Napoli non ha fretta ma sulle alisi impegna con un po’ di confusione. Ci prova col tiro e perde qualche pallone di troppo. Il Lecce prova ripartenze rapide con il brevilineo Banda. Gli azzurri salgono di intensità quando si svegliaun po’ nascosto nei primi 20 minuti: la sensazione è che si trovi più a suo agio partendo da destra. Di Lorenzo segna in fuorigioco e Meret fa il paratone su un calcio d’angolo. Gilmour si muoverispetto ad Empoli ma la squadra non è pericolosa ed è imprecisa ai 16 metri.