LIVE – Slalom gigante femminile Soelden 2024 sci alpino | prima e seconda manche in DIRETTA

(Di sabato 26 ottobre 2024) Latestualedellodi, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di sci. La stagione si apre sulle nevi austriache del Rettenbach, con le migliori sciatrici del mondo pronte a dare il massimo per iniziare con il piede giusto. Tra le osservate speciali ci sono ovviamente la svizzera Lara Gut-Behrami, detentrice della Sfera di Cristallo, e la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, ma non solo. In chiave Italia, fari puntati su Federica Brignone e Marta Bassino, senza dimenticare Roberta Melesi, Elisa Platino, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio e si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 10:00 di sabato 26 ottobre con la, mentre lasi svolgerà a partire dalle ore 13:00. Sportface.