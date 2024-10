LIVE – F1 GP Messico 2024 | le prove libere 3 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Latestuale delle3 del Gran Premio del. La F1 ha rotto il ghiaccio sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del, con le prime due sessioni diandate in scena nella giornata di ieri. Team e piloti hanno a disposizione ancora le FP3, prima di lanciarsi nella caccia alla pole position. Il weekend messicano è estremamente delicato dal punto di vista tecnico, con l'altitudine, 2.200 metri sulllo del mare, che si è sempre rivelata un'importante incognita. L'appuntamento per la terza sessione dinella terra di casa di Sergio Perez è per le 19:30 italiane di sabato 26 ottobre. Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo la sessione, fornendovi tutti gli aggiornamenti in tempo reale! COME SEGUIRE LEIN TV PER AGGIORNARE PREMERE F5 O FARE REFRESH 19:23 – Cambio di PU per Verstappen dopo i problemi di ieri.