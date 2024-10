Quotidiano.net - Liste d’attesa e Finanziaria. Schillaci attacca le Regioni: “Mai spesi i fondi del governo”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 – Ministro della Sanità Orazio, sulla manovra si è scatenata una ridda. Soprattutto sugli stanziamenti per la sanità. Quante risorse ci sono realmente? “Questoha rimesso al centro la sanità – risponde il ministro dal palco, intervistato da Erika Pontini, capocronista della cronaca di Firenze de La Nazione –, con soldi stanziati per invertire trend pericolosi post-pandemia. Dopo un decennio di tagli strutturali di governi precedenti pari a 37 miliardi. La spesa sanitaria in Italia continua a crescere quest’anno. Ho sempre parlato di un piano assunzioni pluriennale che guarda al 2026. Per il 2024, sono bollinati 2,4 miliardi. Fino a 5,1 per il ’25. Nessunha mai stanziato tali cifre. Il premier Meloni solleva un tema rilevante quando parla non tanto di avere soldi ma come spenderli”. PRESSPHOTO Firenze, Due anni diMeloni.