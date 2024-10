Ligue 1 2024 2025 | colpo Lille in casa del Lens vincono anche Angers e Brest

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)esterno delche vince indelnell’anticipo del sabato sera della. Le due squadre erano appaiate a quota 14 punti nei piani alti della classifica ed era una sorta di scontro diretto per lottare per la Champions. Dimostra di essere più matura la formazione guidata da Bruno Genesio, che però per sbloccarla deve usufruire di un calcio di rigore al minuto otto di recupero, quando si presenta dal dischetto David e non perdona. E in un recupero che assume proporzioni bibliche c’èil raddoppio, quando si è scavallata quota 100 sul cronometro, grazie a Bayo. 17 punti dunque ora per il LOSC, e il terzo posto a pari merito con il Marsiglia che però dovrà giocare domani, resta a 14 la squadra sangue e oro insieme al Reims e con il Lione che domani potrà operare il sorpasso.