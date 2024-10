Leader del G7: sostegno da 50 miliardi per l’Ucraina (Di sabato 26 ottobre 2024) E' stata raggiunta un'intesa tra i Leader del G7 grazie all'iniziativa del Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, che ha portato all'annuncio di un accordo per fornire all'Ucraina prestiti per un totale di circa 50 miliardi di dollari.Questo sostegno finanziario si baserà sui profitti derivanti dall'immobilizzazione dei beni sovrani russi, segnando un passo decisivo non solo per la situazione dell'Ucraina, ma anche per il consolidamento della cooperazione internazionale in un periodo di crisi globale. Nella dichiarazione ufficiale, i Leader del G7 hanno specificato che i prestiti, denominati “Extraordinary Revenue Acceleration” (ERA), saranno erogati e ripagati utilizzando i flussi di entrate straordinarie provenienti dall'immobilizzazione dei beni russi. Ilfogliettone.it - Leader del G7: sostegno da 50 miliardi per l’Ucraina Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di sabato 26 ottobre 2024) E' stata raggiunta un'intesa tra idel G7 grazie all'iniziativa del Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, che ha portato all'annuncio di un accordo per fornire all'Ucraina prestiti per un totale di circa 50di dollari.Questofinanziario si baserà sui profitti derivanti dall'immobilizzazione dei beni sovrani russi, segnando un passo decisivo non solo per la situazione dell'Ucraina, ma anche per il consolidamento della cooperazione internazionale in un periodo di crisi globale. Nella dichiarazione ufficiale, idel G7 hanno specificato che i prestiti, denominati “Extraordinary Revenue Acceleration” (ERA), saranno erogati e ripagati utilizzando i flussi di entrate straordinarie provenienti dall'immobilizzazione dei beni russi.

