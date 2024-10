La Lipu: “Fermate il cantiere di via XXIV Maggio: no al taglio di 30 alberi” (Di sabato 26 ottobre 2024) In via XXIV Maggio a Bergamo ha aperto un cantiere per la realizzazione di edifici residenziali e di un parcheggio. La Lipu denuncia: “Il Comune di Bergamo autorizza la ditta Ferretticasa all’abbattimento di circa trenta alberi presenti all’interno dell’area dell’ex Ospedale Riuniti. Constatiamo con rammarico che di fronte alla grave sofferenza ambientale di cui siamo testimoni in questi giorni anche nella nostra città, causata dal riscaldamento globale e dai cambiamenti climatici che comporta di fronte alla conoscenza della funzione mitigatrice fondamentale del patrimonio arboreo nel contrastare questo processo si persista su condotte anacronistiche in contrasto con quanto è continuamente ribadito dai meteorologi ed è entrato nella consapevolezza dei cittadini”. Bergamonews.it - La Lipu: “Fermate il cantiere di via XXIV Maggio: no al taglio di 30 alberi” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) In viaa Bergamo ha aperto unper la realizzazione di edifici residenziali e di un parcheggio. Ladenuncia: “Il Comune di Bergamo autorizza la ditta Ferretticasa all’abbattimento di circa trentapresenti all’interno dell’area dell’ex Ospedale Riuniti. Constatiamo con rammarico che di fronte alla grave sofferenza ambientale di cui siamo testimoni in questi giorni anche nella nostra città, causata dal riscaldamento globale e dai cambiamenti climatici che comporta di fronte alla conoscenza della funzione mitigatrice fondamentale del patrimonio arboreo nel contrastare questo processo si persista su condotte anacronistiche in contrasto con quanto è continuamente ribadito dai meteorologi ed è entrato nella consapevolezza dei cittadini”.

